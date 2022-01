Für Boris Johnson beginnt das Jahr 2022 so, wie das alte Jahr zu Ende gegangen ist. Die Serie der Enthüllungen über mögliches Fehlverhalten des britischen Premierministers reißt nicht ab. Am Freitag musste sich Johnson Korruptionsvorwürfe wegen der luxuriösen Renovierung seiner Dienstwohnung in der Londoner Downing Street gefallen lassen.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte die Veröffentlichung einer Reihe von WhatsApp-Nachrichten zwischen Johnson und dem wohlhabenden Parteispender David Brownlow.

"Noch immer eine Halde"

Johnson hatte in den Textnachrichten vom November 2020 um die Freigabe finanzieller Mittel für die Renovierung gebeten. "Ich fürchte, Teile unsere Wohnung sind noch immer ein bisschen eine Halde", schreib Johnson dem Unternehmer, der auch für die Konservativen im Oberhaus sitzt.