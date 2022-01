Was hinter Macrons vulgärem Interview-Sager steckt

Zwar sind ihm in der Vergangenheit wiederholt unbedachte Sätze herausgerutscht – etwa jener über Menschen, die "nichts" seien. Erst vor wenigen Wochen entschuldigte er sich in einem TV-Interview für "Worte, mit denen ich verletzt habe". Diesmal aber handelte es sich wohl um volle Absicht, so wie bei einem Interview im November 2019, in dem er sagte, die NATO seit "hirntot": Macron will aufrütteln, Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Schließlich herrscht in Frankreich bereits Wahlkampf.

Politisches Kalkül

Angesichts einer Quote von mehr als 90 Prozent der über Zwölfjährigen, die mindestens zweimal geimpft sind, weiß er die große Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Diese gibt den Ungeimpften eine Mitschuld daran, dass in den Krankenhäusern wieder Operationen verschoben werden und angesichts einer Inzidenz von über 2.000 neue Einschränkungen drohen. Rund zwei Drittel sprechen sich für eine Impfpflicht aus. Und von den gut fünf Millionen Ungeimpften dürften die wenigsten Macron-Wähler sein.