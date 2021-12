Rechts, rechter am rechtesten im französischen Wahlkampf

Allerdings beginnt die heiße Phase des Wahlkampfs erst – und Pécresse wird sich gegen die scharfe Konkurrenz von rechts durchsetzen und die Hardliner in der eigenen Partei in Schach halten müssen. Der Ex-Republikaner und Innenminister Gérald Darmanin sagte über sie, sie sei „eine respektable Frau“, die sich aber „in Geiselhaft der Radikalen in ihrer politischen Familie“ befinde.

Diese setzen sie unter Druck, seit der Rechtsaußen Éric Ciotti in der ersten Runde der parteiinternen Vorwahl vor ihr gelegen hatte. Dass Pécresse Ciottis Vorschlag eines „französischen Guantanamo“ für Islamisten ablehnte, nahm er ihr übel – und drohte, sich dem rechtsextremen Journalisten Éric Zemmour anzuschließen.

Also legte Pécresse, die eigentlich eine moderate Linie vertritt und als „Macron-kompatibel“ gilt, mit einem Programm nach, das sie selbst als „radikal“ bezeichnete: Sie werde die „unkontrollierte Immigration stoppen, die Ghettos zerschlagen, die Sicherheit wieder herstellen“, versprach sie.