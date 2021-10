Die sozialistische Bürgermeisterin, die in den Elysée-Palast will

Seither aber war nur noch wenig von der 62-jährigen Sozialistin zu vernehmen. Hidalgos Umfragewerten fielen von rund acht auf vier Prozent und liegen mittlerweile unter denen des grünen Kandidaten Yannick Jadot.

Neben der sozialen Gerechtigkeit ist der Bereich der Umwelt- und Klimapolitik ihre Stärke, aus der sie im Rathaus von Paris ihre klare Priorität gemacht hat – beide gelten vielen als wichtige Themen. Doch eine echte Dynamik lässt sich derzeit nur im rechten Lager erkennen, wo die Republikaner am 4. Dezember über ihren Kandidaten abstimmen und der rechtsextreme Autor Éric Zemmour in den Meinungsumfragen zulegt, noch ohne seine Absichten erklärt zu haben. Hatten die Sozialisten in Frankreich bei regionalen und kommunalen Wahlen zuletzt gute Ergebnisse erzielt und bewiesen, dass man durchaus noch mit ihnen rechnen muss, so sehen die Aussichten für die Präsidentschaftswahl 2022 derzeit trübe aus.