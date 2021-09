Frankreich: EU-"Klima-Kämpfer" will Präsident werden

Diesem Vorwurf widerspricht er und verweist auf seine früheren humanitären Einsätze in verschiedenen Ländern und seine Jahre bei Greenpeace, wo er für eine Aktion verurteilt wurde. Dabei drang er mit einem Team in eine Militärbasis in der Bretagne ein, in der Langstreckenraketen mit nuklearen Sprengköpfe gelagert wurden.

Seit 2009 sitzt Jadot nun im EU-Parlament und ist dort Vizepräsident der Kommission für internationalen Handel.

Erfolgreich auf EU-Ebene..

Spätestens seit seiner Kampagne für die Europa-Wahlen 2019, bei denen die EELV 13,5 Prozent der Stimmen holte, gilt der groß gewachsene Politiker in Frankreich als Gesicht der Grünen, ohne Parteichef zu sein. Er tritt häufig in den Medien auf und steht zu seiner Ambition, Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen.

Bei den jüngsten regionalen und kommunalen Wahlen legte die Partei gewaltig zu. Sie stellt in mehreren Städten wie Lyon, Bordeaux und Straßburg die Bürgermeister und regiert in Paris und Marseille mit. Dass auch auf nationaler Ebene die Zeit der Grünen gekommen sei, daran glaubt Jadot. Er wolle ein "Klima-Präsident" sein, sagte er nach seiner Kür: "Wir werden die ganze Politik, jeden Euro auf das Klima abstimmen."

Sein Programm sieht das Streichen öffentlicher Gelder für Unternehmen vor, die mit fossilen Energien arbeiten, und einen "verantwortungsbewussten" Atomausstieg in 15 bis 20 Jahren. Die Mehrwertsteuer auf Bio- und regionale Produkte will er abschaffen und ein jährliches Investitionspaket von 50 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der Wirtschaft, die thermische Sanierung von Wohnungen und die Förderung erneuerbarer Energien schnüren. Wie er das finanzieren möchte, hat er noch nicht gesagt.