Nach U-Boot-Streit: Biden und Macron planen Treffen im Oktober

Nach dem schweren Zerwürfnis im U-Boot-Streit wollen sich US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Ende Oktober in Europa treffen. Das haben die beiden bei einem Telefonat am Mittwoch vereinbart.

Macron habe außerdem entschieden, dass der französische Botschafter in der kommenden Woche nach Washington zurückkehren soll. Am Samstag hatte er die Botschafter in den USA und in Australien nach Frankreich zurückberufen.

Diplomatische Krise

Die USA hatten vergangene Woche ohne Absprache mit den Verbündeten einen Sicherheitspakt mit Australien und Großbritannien im Indopazifik ins Leben gerufen und damit eine tiefe diplomatische Krise mit Frankreich ausgelöst.