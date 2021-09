Handelskrieg? EU setzt Handelsgespräche mit USA wegen U-Boot-Streit aus

Die EU hat aus Protest gegen das U-Boot-Geschäft der USA mit Großbritannien und Australien die Vorbereitung für ein Handels- und Technologiegespräch mit den Vereinigten Staaten verschoben. Man habe verabredete Diskussionen über das Treffen am 29. September in Pittsburgh zunächst ausgesetzt, sagten zwei EU-Diplomaten am Dienstag in Brüssel.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatten den U-Boot-Deal zuvor als "nicht akzeptabel" bezeichnet. Eigentlich hatte das EU-Mitglied Frankreich Australien U-Boote liefern sollen.