Joe Biden für globale Kooperation statt neuen Kalten Krieg

Auch anderen strittigen Punkten wich der US-Präsident in seiner Rede geschickt aus: Die Verantwortung der USA an der humanitären Katastrophe in Afghanistan thematisierte Biden mit keinem Wort, er erinnerte lediglich an die Einhaltung der Menschenrechte – und kündigte an, die bereits im April verdoppelten öffentlichen Hilfsgelder noch einmal zu verdoppeln.

Für die Vertreter der österreichischen Regierung war Afghanistan heute auch Thema eines weiteren Treffens in der Ständigen Vertretung Österreichs. Bei einem Runden Tisch zu dem Thema haben sich die Vertreter der teilnehmenden Staaten und internationalen Organisationen ausgetauscht und sich zu weiterer humanitärer Hilfe für Afghanistan bekannt. Außenminister Alexander Schallenberg: „Die Machtübernahme durch die Taliban ist eine politische Krise, eine Sicherheitskrise, eine humanitäre Krise und vor allem eine menschenrechtliche Krise. Afghanische Frauen und Mädchen stehen im Zentrum dieses Sturms." Fortschritte der letzten Jahrzehnte, so der Minister, dürfen nicht "wie eine Seifenblase zerplatzen". Deshalb wolle Österreich seine "Partnerschaft mit dem afghanischen Volk fortsetzen", so Schallenberg.

Österreich unterstütze Afghanistan mit 20 Millionen Euro Soforthilfe, davon gehen fünf Millionen an UN Women für eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen in Afghanistan und der Region.