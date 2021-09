Kurz checkte bei Biden-Rede Handy - und erntet Spott von US-Sender

Unter besonderer Beobachtung stand am Dienstag offenbar Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei der UNO-Generaldebatte in New York während der Rede von US-Präsident Joe Biden. Patsy Widakuswara, Chefreporterin des US-Sender "Voice of America" im Weißen Haus, twitterte am Nachmittag (Ortszeit): "Während Bidens Rede schien der österreichische Kanzler nicht gut unterhalten zu sein. Er checkte sein Handy, dann begann er, seinen UNGA-Ausweis zu begutachten und seine Finger zu knacken."