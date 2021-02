"Herr Bundeskanzler, können wir einmal das Handy wegtun?"

Kurz sieht Österreich "auf den letzten Metern der Pandemie"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) versuchte die Angriffe damit zu parieren, dass man nun einmal „mittlerweile fast ein Jahr mit der größten Pandemie seit 100 Jahren zu kämpfen“ habe. Diese „gewaltige Gesundheitskrise“ habe die ganze Welt erschüttert. Dass Österreich von der Krise „deutlich härter“ getroffen wurde, liege daran, dass der Tourismus, dessen Anteil an der Wertschöpfung in Österreich doppelt so hoch sei wie im europäischen Schnitt, „natürlich in einer Pandemie besonders hart getroffen ist“, argumentierte der Kanzler.

Österreich habe aber in der Vergangenheit finanziell die Möglichkeit geschaffen, „stärker zu helfen als andere Staaten in Europa“, so Kurz, der auf die geleisteten Hilfen verwies. Unter anderem dankte er in diesem Zusammenhang dem Koalitionspartner für die jüngst auf den Weg gebrachte Aussetzung der Richtwertmieten, den Sozialpartnern dankte er für die Zusammenarbeit bei der Kurzarbeit. Das österreichische Modell sei eines „der besten der Welt“ und der Grund, „warum wir bei der Arbeitslosigkeit in Europa unter den besten zehn Ländern sind“. Die Herausforderungen könnten nur „gemeinsam“ gestemmt werden, so Kurz, der betonte, dass man in „den letzten Zügen der Krise“ liege. „Im Sommer können wir wieder zur Normalität zurückkehren.“ Auch verwies der Kanzler auf den „mutigen Schritt“ der jüngsten Öffnungen: Österreich habe früher als andere die Schulen und den Handel wieder geöffnet. Deutschland und andere Länder seien nach wie vor im Lockdown.