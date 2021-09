US-Präsident Biden sieht Start einer neuen Ära der Diplomatie

Harter Wettbewerb - aber kein Kalter Krieg

In Richtung China - ohne China aber explizit zu erwähnen - kamen versöhnliche Worte des US-Präsdienten. Die Vereinigten Staaten wollen keinen "neuen Kalten Krieg" mit China, so Biden vor der UNO. Die Vereinigten Staaten wollten keine Spaltung der Welt in starre Blöcke. Die großen Mächte der Welt hätten die Verantwortung, ihre internationalen Beziehungen achtsam zu gestalten. „Also kippen wir nicht von einem verantwortungsvollen Wettbewerb in einen Konflikt.“ Der US-Präsident stellte dabei klar, die USA seien bereit für harten Wettbewerb, träten ein für Partner und Verbündete, und stellten sich allen Versuchen stärkerer Länder entgegen, schwächere Länder zu dominieren