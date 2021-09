„Das erinnert an Trump“: Wie Joe Biden Frankreich brüskiert

Die Tatsache, dass Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan Paris am Mittwoch erst wenige Stunden vor dem virtuell inszenierten Gipfel der drei Regierungschefs Joe Biden, Boris Johnson und Scott Morrison über die radikale Kehrtwende in dem rund 60 Milliarden Euro teuren Industrie- und Sicherheitsprojekt informierte, regte die Franzosen besonders auf. Dabei spielt nicht nur eine Rolle, dass einer französischen Werft ein historisch lukrativer Auftrag durch die Lappen ging. Die Stilistik des Alleingangs Biden stieß besonders sauer auf.

"Unnötig Kredit verspielt"

So erfolgte die Ankündigung der exklusiven Sicherheitspartnerschaft zwischen USA, England und Australien nur Stunden, bevor die EU-Kommission in Brüssel ihre eigene Strategie für die Sicherung der wichtigen Exportrouten im Indo-Pazifik vorstellte. Allein, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wurde brüskiert. „Mir war das nicht bewusst“, sagte er. Demokratische Kongress-Abgeordnete in Washington mit Interesse an Europa bemängeln hinter vorgehaltener Hand, dass Biden durch diese Vorgehensweise „unnötig Kredit verspielt“.