Wahl-Schlappe für Macron, Le Pen - Konservative im Aufwind

Von Simone Weiler, Paris

„An die Urnen, Patrioten!“, hatte Marine Le Pen vor der ersten Runde der französischen Regionalwahlen am Sonntag versucht, ihre Anhänger zu mobilisieren. Gelungen ist ihr dies nicht: Im Vergleich zur letzten Regionalwahl 2015 büßte ihre Partei Rassemblement National (RN) landesweit mehr als acht Prozentpunkte ein. Nur in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur liegt sie vor der zweiten Runde am Sonntag vorne – der Ausgang ist ungewiss.