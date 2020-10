Die Stadt, aus der Frankreichs nächster Präsident kommen könnte

Mittlerweile hat die Stadt so sehr an Attraktivität gewonnen, dass Pariser gerne in die Stadt an der Seine-Mündung ziehen. So wie die Betreiberin der Boutique "Lovely Happiness", die aus der Hauptstadt kommt und sich entschied, in Le Havre zu investieren. Hier sei etwas "im Aufbruch".

Ausgerechnet im Sommer 2017, als Macron Edouard Philippe zum Premierminister ernannte, setzte sich der Bürgermeister mit einem kulturellen Groß-Event gewissermaßen selbst ein Denkmal. "Ein Sommer in Le Havre" zum 500-jährigen Bestehen sollte die 170.000 Einwohner zählende Stadt mit zahlreichen Kunst-Installationen begeistern. Viele der Kunstwerke blieben – und es kamen neue dazu, denn das Kulturevent wird seitdem jährlich wiederholt. Auch der österreichische Künstler Erwin Wurm war 2019 mit seinen "geschwollenen" Objekten dort vertreten.

Die Kommunalwahlen im Juli waren dann ein weiterer Karriereschritt für Philippe. So musste Macron mit seiner Partei herbe Verluste einfahren. Außer in Le Havre, wo Edouard Philippe erneut antrat. Trotz hoher Beliebtheitswerte war sein Sieg in der Hafenstadt keine sichere Sache. Aber in der Stichwahl setzte er sich gegen den kommunistischen Kandidaten – Le Havre hat eine lange Verbindung zu den Kommunisten – durch.