Warum Macron seinen beliebten Premier feuerte

Das Programm steht schon fest: In einem jüngsten Interview bekräftigte Macron seinen durchwegs unternehmer-freundlichen Kurs. Die Rentenreform, gegen die Gewerkschaften zu Jahreswechsel mit Bahnstreiks Sturm gelaufen waren, will er zügig fortsetzen. Steuererhöhungen für Großaktionäre schließt er weiterhin aus. Auch der Öko-Schwenk, den er nach den Erfolgen der Grünen bei den Kommunalwahlen am letzten Sonntag in Aussicht stellte, wirkt bei näherer Betrachtung bescheiden.

Wirtschaftseinbruch

Nachdem Frankreich im Gefolge der Corona-Krise einen der schwersten Wirtschaftseinbrüche unter den hoch entwickelten Staaten verzeichnet und auf eine Arbeitslosenrate von zwölf Prozent zusteuert, sieht Macron mehr denn je das Heil in vorerst schmerzhaften Maßnahmen zur Erhöhung der Wettbewerbskraft. Nichts Anderes hatte Philippe im Sinn.