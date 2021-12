Frankreichs Präsidenten droht Gefahr von rechts

Zum ersten Mal verfehlten damals die beiden einstmals großen Volksparteien, die Bürgerlich-Rechten und die Sozialisten, die zweite Runde einer Präsidentschaftswahl. Analysten sahen schon das Ende der ideologischen Spaltungen in Frankreich voraus – die neue Trennung verlaufe zwischen Globalisierungsgewinnern- und Verlierern, hieß es. Ganz stimmt dies allerdings nicht: Obsolet ist die Aufteilung in rechts und links nicht geworden. Präsentierte sich Macron als Politiker, der "sowohl links als rechts" stehe, so wird er heute dem Mitte-Rechts-Lager zugeordnet.