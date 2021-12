Brigitte Macron kontert Gerüchten, sie sei Transgender

Die Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Brigitte, leitet ein Gerichtsverfahren wegen Verbreitung der falschen Behauptungen ein, sie sei eine Transgender-Frau, die als Mann geboren wurde. Das sagte ihr Anwalt Jean Ennochi am Mittwoch. Verschwörungstheoretiker hatten diese Behauptung immer wieder in sozialen Medien in den Raum gestellt, nachdem ein rechtsextremes Medium im Herbst entsprechende Gerüchte veröffentlicht hatte.

Die Gerüchte besagen, dass Brigitte als Mann unter dem Namen Jean-Michel Trogneux geboren worden ist. Trogneux ist der Mädchenname von Brigitte Macron.

Die Behauptungen kamen demnach auf, als ihr Ehemann begann, auf die Wahlen im nächsten Jahr vorzubereiten. Präsident Macron erklärte aber noch nicht offiziell, dass er überhaupt kandidiert. Der Hashtag #JeanMichelTrogneux trendete in den vergangenen Wochen in Frankreich immer wieder auf Twitter.