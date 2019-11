Verschwörungstheorie: Ist Greta Thunberg eine Zeitreisende?

Greta im Goldrausch?

Es zeigt laut Inschrift drei Kinder im kanadischen Yukon-Territorium, wo zu diesem Zeitpunkt der geschichtsträchtige Klondike-Goldrausch zahlreiche Menschen anlockte - mittendrin das Greta-Double. Die USA befanden sich damals in einer Wirtschaftskrise. Die Nachricht von den neuen Goldvorkommen verbreitete sich wie ein Lauffeuer, auf den Rausch folgte die Ernüchterung: Der Weltmarkt wurde dermaßen mit Goldmengen geflutet, dass er in eine Inflation und damit in eine Liquiditätskrise schlitterte.

Thunberg hat noch nicht auf den Scherz reagiert. Sie hat etwas anderes zu tun: Gegenwärtig reist sie mit ihrem Vater, einer Profi-Seglerin und einem Youtuber-Pärchen über den Atlantik zum Klimagipfel in der spanischen Hauptstadt Madrid.