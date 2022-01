13 Millionen in Quarantäne: Chinas Covid-Strategie auf Prüfstand

China sei eine „uneinnehmbare Festung“, heißt es in den Staatsmedien des Riesenreiches – uneinnehmbar für das Coronavirus. Tatsächlich hat sich das Land, in dem die Pandemie ihren Ursprung hatte, in den vergangenen zwei Jahren größtenteils abgeschottet. Einreisen von Ausländern sind bis auf wenige Ausnahmen untersagt, bei lokalen Coronaausbrüchen – es reichen wenige Fälle – werden ganze Millionenstädte unter strenge Quarantäne gestellt.

Die Zahl der Neuinfektionen wurde so auf höchstens einige Dutzend pro Tag gedrückt. Am Donnerstag waren es laut World-o-Meter 189, bei einer Einwohnerzahl von 1,4 Milliarden.