Putins Machtspielchen im postsowjetischen Raum

Dutzende Tote, Tausende Festnahmen und Hunderte Verletzte. So lautet die bisherige Bilanz der blutigen Unruhen in der Ex-Sowjetrepublik Kasachstan. Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat am Freitag die Niederschlagung der Proteste verkündet und einen Schießbefehl auf alle Demonstranten erteilt.