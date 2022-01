Ost-West-Krise spitzt sich zu: Die Brandherde des Systemkonflikts

Sorge bereitet dem Analysten die Entwicklung im Indopazifik: „Mir wurde in China immer gesagt, Hongkong sei der Auftakt für Taiwan – und die Provokationen gegenüber Taiwan nehmen rasant zu.“

Gleichzeitig erfolgt in der Region eine Gegenbewegung mit den USA als Federführer: Bündnisse wie AUKUS (Australien, Großbritannien, USA) oder Quad (Indien, Australien, Japan und USA) seien de facto Militärallianzen gegen China – für Feichtinger eine rasante Dynamik, der sich auch die EU nicht entziehen kann. Immer wieder schicken EU-Staaten Militärschiffe in die Region. Dies geschieht vor allem auf Druck der USA, die mit Russland und China derzeit an zwei Fronten gefordert sind. Gleichzeitig ist man in der EU auf ein gutes wirtschaftliches Verhältnis zu China bedacht. „Europa will die eigene Karte spielen, und da stellt sich die Frage, wie lange das auf Dauer gut gehen kann. Wenn China sagt, ‚Europa gefährdet uns‘, kann der wirtschaftliche Fokus rasch in den Hintergrund rücken“, gibt Feichtinger zu bedenken.