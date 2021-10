Die Angst vor einem Krieg zwischen China und den USA wächst

Xis Vermächtnis

In Peking macht man daraus auch keinen Hehl. China sieht Taiwan offiziell als seine 23. Provinz an, die lediglich von Unterdrückern besetzt sei. So wird es auch in chinesischen Schulbüchern gelehrt.

Hinter dem großen Verlangen danach, sich Taiwan einzuverleiben, steckt aber deutlich mehr als reiner Nationalstolz. Vielmehr wird die Kontrolle über die Insel in Peking als absolut notwendig gesehen, um endgültig zu einer Weltmacht aufzusteigen.