Kosovo: Die Wahl ist klar, die Zukunft ungewiss

„Ich war gerade im Auto, als es passiert ist. Plötzlich sah ich den Rauch oder das Tränengas. Menschen liefen dorthin, man wusste nicht, was gerade passiert“, sagt Jovana zum KURIER. Die junge Serbin sitzt in einem Caféhaus in Nord-Mitrovica und deutet auf den Ort, an dem sich vergangenen Mittwoch Szenen abspielten, die die Spannungen im Kosovo steigen ließen.

Spezialeinsatzkräfte der kosovarischen Regierung stürmten eine Apotheke, um einem Schmugglerring das Handwerk zu legen. Sofort kam es zu Protesten aufgebrachter Serben, eine Straßenschlacht entbrannte. Sowohl Polizisten als auch Serben wurden verletzt, einer von einem Polizisten angeschossen.