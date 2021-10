Keine Perspektive für Westbalkan: „EU hält sich hier selbst als Geisel“

Vor den Wahlen in Frankreich im April wird sich in Sachen EU-Erweiterung also jetzt nichts tun?

Nicht Frankreich ist heute das Problem, im Gegengenteil. Jetzt blockiert Bulgarien.

Fühlen Sie sich als eine Art Geisel der nationalen Politik in den EU-Ländern?

Ich fühle mich in keiner Angelegenheit als Geisel. Die EU hält sich hier selbst als Geisel. Die EU-Staaten handeln nicht explizit uns gegenüber so, sie handeln auch gegenüber sich selbst so.