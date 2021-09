Juncker über Merkel: "Sie hat nie auf den Tisch gehaut"

In der griechischen Finanz- und Eurokrise hat sie doch sehr lange gezögert...

Da hat sie genervt, weil Beschlüsse, die schon früher denkbar gewesen wären, durch sie aufgehalten wurden. Aber sie wollte eben alles genau, alle Details wissen.

Führte dieses lange Abwägen nicht manchmal zu massiven Konflikten?

In spannungsgeladenen Moment habe ich ihr manchmal gesagt: Es gibt in Griechenland auf allen Ebenen der Gesellschaft viel Korruption, aber nicht alle Griechen sind korrupt. Sie hat lange gebraucht, ein komplettes Griechenlandbild zu erfassen. Als es dann so weit war, hat sie zugestimmt.

Sie hat aber auch nie zu denen in Deutschland gehört, die von mir verlangt haben, ich solle dafür plädieren, dass Griechenland aus der Eurozone ausgeschlossen werden soll. Derartige Stimmen hat ja in Deutschland gegeben.

In Deutschland wurde damals heftig Stimmung gegen Griechenland gemacht.

Sie hat dem Druck nie nachgegeben. Sie hat damit gelebt, dass sie in Griechenland mit Nazi-Plakaten konfrontiert und in Deutschland Landesväterverräterin geschimpft wurde. Sich in der Mitte all dessen zu bewegen, ohne schwach zu werden, das zeigt von staatsfraulichem Mut.

Merkels berühmter Satz: „Wir schaffen das“, während der Flüchtlingskrise 2015 - kam das für Sie überraschend?

Ich habe sehr bewundert, dass sie die Grenzen nicht geschlossen hat. Sie musste die Grenze nicht öffnen, sie waren ja nicht geschlossen. In ihrer Flüchtlingspolitik hat sie sich gegen viele Widerstände in Deutschland durchsetzen müssen, in Österreich auch.

Da hat sie sich als Staatsfrau bewährt, weil sie auch hier die Dinge vom Ende her dachte, indem sie fragte: Was machen wir, wenn wir die Grenzen schließen und die Flüchtlinge dann an der österreichisch-deutschen Grenze stehen? Weisen wir die zurück? Wird dort bewaffnete Bundespolizei stehen?

In dem Moment hat sie gezeigt, was in ihr steckt. Öffentlich hat sie nie darüber nie geredet, aber im privaten Gespräch mit mir hat sie auf das C im Parteinamen verwiesen. Sie hat sonst nie über ihre Christlich-Demokratische Provenienz geredet, auch nicht über ihr ostdeutsches Merkmal. Sie wirkt aus sich selbst. Sie hat nie dominiert – in dieser Frage nicht, in anderen Fragen auch nicht.