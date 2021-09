Nach Merkel-Abgang: Die EU sucht einen neuen Chef-Krisenmanager

Und der Krisen gab es in den vergangenen 16 Merkel-Jahren viele: Da galt es die Euro- und Finanzkrise zu überstehen; die russische Annexion der Krim und den Krieg in der Ostukraine; die großen Flüchtlingsströme des Jahres 2015; den Brexit; die Trump-Jahre; und zuletzt auch noch die Corona-Pandemie mitsamt einem seit dem Zweiten Weltkrieg nie da gewesenem Wirtschaftseinbruch.

Es war nicht allein ihr Verdienst, doch allen Fliehkräften in der EU zum Trotz konnte die christdemokratische Kanzlerin die EU zusammenhalten. „Ihr pragmatischer und ruhiger Führungsstil war in diesen turbulenten Zeiten ein Trumpf“, meint die politische Analystin Sophie Pornschlegel, „und ihr Abgang hinterlässt punkto Führungsstärke ein Vakuum, das nicht leicht zu füllen sein wird.“

Folgt Macron ihr nach?

Am ehesten sei noch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der Position, in Merkels europäische Fußstapfen zu treten, glaubt die Mitarbeiterin des European Policy Centres (EPC) in Brüssel. Doch es gibt einen großen Unsicherheitsfaktor: Nächstes Jahr wird in Frankreich die Staatsspitze neu gewählt.

Und ob sich Macron dabei erneut durchsetzt, ist noch alles andere als sicher. Würde aber die rechtspopulistische Marine Le Pen gewinnen, „wäre das für Europa die größte Gefahr“, sagt Pornschlegel. Damit wäre die französisch-deutsche Achse in der EU gebrochen. Ohne diese lässt sich in Brüssel nichts bewegen.