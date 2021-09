Ein Leben, eine Kanzlerin: Acht Geschichten der "Generation Merkel"

Elena Zech (22) ist Studentin und lebt in Frankfurt:

"Ich erinnere mich an niemand anderen an der Spitze der Regierung außer an Angela Merkel. Mit ihr verbinde ich ein Gefühl: Immer weitermachen, versuchen, zu bewahren, nichts ändert sich. Ihre Klimapolitik ist eine Katastrophe. Den Ausstieg aus der Atomkraft kann ich nicht nachvollziehen, denn gleichzeitig kauft man Atomstrom ein, lässt alte Kohlekraftwerke weiter laufen, obwohl AKWs kaum Treibhausgase freisetzen und – wenn sie sicher gebaut sind – eine bessere Übergangslösung wären. Finnland setzt weiter darauf.

Was mir noch große Sorgen macht: Das Rentensystem. Ich kenne niemanden in meinem Alter, der darauf vertraut. Jeder weiß, dass es nicht funktioniert. Leider habe ich das Gefühl, dass die Lösung des Themas genauso wie der Klimaschutz in die Zukunft verschoben wird – beides wird meine Generation sehr schwer belasten."