"Merkel ermöglichte es den Jungen, sich unpolitisch zu verhalten"

Bei den unter 25-Jährigen – der Generation Z – sei das ganz anders, erklärt Hurrelmann. „Sie sind außerordentlich politisch und beunruhigt darüber, dass die Regierung Merkel alle wichtigen Entscheidungen verschlafen hat, insbesondere im Umweltbereich. Sie haben sich politisch Gehör verschafft, ein großer Teil ist für Fridays for Future auf die Straße gegangen. Sie schätzen die politische Bilanz Angela Merkels deutlich kritischer ein. Das werden wir auch bei den Wahlen merken.“

Auch die über 25-Jährigen fühlen sich bei den Grünen, die in die bürgerliche Mitte gerückt sind, mittlerweile gut aufgehoben. "Es ist eine Generation, die von Anfang an stark auf ethische Maßstäbe gesetzt und Nachhaltigkeit als Lebensstil hochgehalten hat." Die Vorboten der Umweltbewegung und des politischen Engagements der Generation Z waren demnach schon in der Generation Y zu erkennen - wenn auch nicht annähernd so kämpferisch. "Es gibt ja den Vorwurf der Jüngeren gegenüber den prototypischen Anhängern der Generation Y: Ihr trinkt euren fair gehandelten Kaffee und macht pünktlich Feierabend, aber die politische Arbeit bleibt an uns hängen. Da ist was Wahres dran."

Erstwähler

Etwa vier Millionen junge Deutsche, die 18- bis 21-Jährigen, sind heuer zum ersten Mal wahlberechtigt. Aus Umfragen wisse man, dass sie deutlich mehr Abstand zu den Regierungsparteien halten, stattdessen mit FDP, AfD und vor allem den Grünen liebäugeln, meint Hurrelmann. "Die jungen Leute sind eindeutig Befürworter der Partei Die Grünen und ihrer Kanzlerkandidatin. Weil die für ein Ziel stehen, dass der größte Teil der jungen Leute für dringlich hält – Umweltschutz und Klimapolitik."

Die SPD mit Olaf Scholz sollte man aber noch nicht abschreiben. „Wenn die Jungen jetzt merken, dass die grüne Kanzlerkandidatin wenig Chancen hat, könnte es sein, dass sie sich zum taktischen Wählen durchringen und der SPD-Kandidat profitiert. Oder sie animieren ihre Eltern und Großeltern dazu, auch Grün zu wählen. Das wird jedenfalls noch sehr spannend werden.“