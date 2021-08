Olaf Scholz, oder: Rote Wende im deutschen Wahlkampf

Wenn die SPD heute am Dr.-Ruer-Platz im Bochum zum Wahlkampfauftakt lädt, ist das als Signal zu verstehen. Die Stahlstadt liegt in Nordrhein-Westfalen, einst eine rote Herzkammer. 2017 ging sie an CDU-Mann Armin Laschet verloren. Nun sieht es für diesen nicht gut aus. Die Union ist auf 23 Prozent gerutscht, nur 13 Prozent würden ihn direkt als Kanzler wählen. Für SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz stimmen dagegen 22 Prozent, auch die SPD holt langsam auf. Sie liegt mit 19 Prozent hinter den Grünen, die auf 20 Prozent kommen.

Was ist da passiert?