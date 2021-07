Grüne Baerbock ist nur noch „Passagier“ im deutschen Wahlkampf

Die Politologin Kathrin Steiner-Hämmerle meint, dass es schon zu spät sei, die Pferde zu wechseln. Doch sie glaubt, dass Baerbocks Ziel, deutsche Kanzlerin zu werden, ohnehin „immer zu hoch gegriffen war“. Jetzt könnten die deutschen Grünen nur noch auf eine Solidaritätswelle in den eigenen Reihen hoffen und damit vielleicht auch ein gutes Wahlergebnis erzielen.

In der Krisenkommunikation gingen den Grünen auch am Dienstag die Nerven durch. So warf Grünen-Fraktionsvorsitzender Oliver Krischer dem CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet im Zusammenhang mit der Hitzewelle vor, dessen Klimapolitik koste „überall auf der Welt – gerade in Kanada – Menschen das Leben“. Für den Tweet entschuldigte er sich später, doch Laschet ortet bei einigen Grünen „Trumpismus“.

Die Partei-Urgesteine Jürgen Trittin (66) und Reinhard Bütikofer (68) ätzten beim Streit um die Schummeleien ihrer Kanzlerkandidatin über eine „Rechte Verschwörung“ und einen „Propagandakrieg“. Von einem „Schmutzkübel-Wahlkampf“ ist die Rede.