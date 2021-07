Plagiatsvorwürfe zu Buch: Baerbock unter Beschuss

Mit vielem hat man bei den Grünen im Wahlkampf gerechnet – Diffamierung durch die AfD, Cyberangriffe aus Russland, wohl aber nicht mit einem „Plagiatsjäger“ aus dem kleinen Nachbarland. Stefan Weber hat sich laut eigenen Worten aus „Eigeninteresse“ und „ohne Bezahlauftrag in das Thema Baerbock verbissen“. Seit Tagen veröffentlicht er Hinweise, wonach die Kanzlerkandidatin in ihrem Buch „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ an einigen Stellen aus frei zugänglichen Quellen im Netz abgeschrieben haben soll – ohne Kennzeichnung.

Jetzt handelt es sich weder um ein wissenschaftliches noch spannendes Buch. Auch sind Rechtsexperten uneins, ob die Vorwürfe juristisch relevant sind, doch medial hat sich eine Lawine gelöst. Die Schlagzeilen reichen von „Guttenberg-Effekt“ bis zu „Kennen wir diese Frau überhaupt?“