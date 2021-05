Fake News und Hass im Netz: Angriffe auf Baerbock haben zugenommen

Annalena Baerbock soll ein Verbot von Haustieren zugunsten der CO2-Bilanz fordern, bei ihrer Ernennung zur Kanzlerkandidatin anderen Parteifreunden ohne Maske und Abstand in die Arme gefallen sein. Alles fake. Genauso wie vermeintliche Nacktbilder, die Tausende Nutzer im Netz teilten.

Seit die Grünen-Chefin von ihrer Partei zur Nummer eins für den Bundestagswahlkampf gekürt wurde, schnellten die Online-Attacken gegen sie in die Höhe - gefälschte Zitate und gefakte Bilder haben zugenommen. Michael Kellner, der politische Geschäftsführer der Partei, spricht von einer "neuen Dimension" an Attacken. "Das frei erfundene Haustier-Zitat habe ich aus der ganzen Republik geschickt bekommen", so Kellner gegenüber deutschen Medien. Dort wird auch berichtet, dass die Kanzlerkandidatin mittlerweile unter Personenschutz steht.

Kommunikationsexperte Johannes Hillje erklärte kürzlich dem Tagesspiegel, dass Baerbock vor allem in der neurechten Szene "die neue Angela Merkel" sei, also ein Feindbild. Sie ist "eine junge, liberale Politikerin und damit ein perfektes Feindbild. Politische Gegner werden sich ohne Rücksicht auf die Wahrheit an ihr abarbeiten", sagt wiederum Viorela Dan, akademische Rätin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie forscht zu Fehlinformationen im Netz.

Um gegen diese anzukommen, haben die Grünen eine Art "Netzfeuerwehr" ins Leben gerufen, die schon 2017 im Einsatz war: Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Parteimitgliedern, die gefälschte Zitate und Meldungen online melden und mit Klarnamen direkt unter den Beiträgen eine Gegenrede leisten.

Alleine in den letzten zwei Wochen habe die Parteizentrale 15 Meldungen im Rahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gemacht, sagte Grünen-Sprecherin Nicola Kabel vor einigen Tagen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wenn Dinge strafrechtlich relevant erscheinen, bringen wir sie zur Anzeige", so Kabel.

Fragen zu Baerbocks Abschluss

Reagiert haben die Grünen nun auch, nachdem im Netz Meldungen kursierten, in denen Baerbocks akademische Ausbildung in Frage gestellt wurde. Anlass war eine Fotostrecke im Magazin der Süddeutschen Zeitung mit dem Hinweis: "In einer vorigen Fassung des Texts hatten wir angegeben, Frau Baerbock habe einen Bachelorabschluss. Dies ist nicht korrekt."

Zwar hat sie diesen nie angegeben, aber da sie einen "Master of Law LL.M." von der London School of Economics hat, stand nun die Frage im Raum, ob für dieses Studium nicht der Bachelor eine Voraussetzung sein müsste.

Im Netz wurde daraufhin der Vorwurf verbreitet, sie hätte bei ihrem Lebenslauf getrickst, denn ohne Bachelor hätte sie doch gar nicht an der Elite-Universität in London studiert haben können. Medien und Beobachter griffen dies auf, ebenso der österreichische "Plagiatsjäger" Stefan Weber.

Andreas Kappler, Grünen-Wahlkampfsprecher, veröffentlichte daraufhin ein Bild vom Abschluss Baerbocks in Hamburg. Dort hat sie Politische Wissenschaft auf Diplom mit Nebenfach Öffentliches Recht/Europarecht studiert - und mit der Note 1,3 abgeschlossen. Genau dies wäre die Voraussetzung für die Aufnahme an der LSE gewesen, so Kappler.