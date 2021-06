Baerbock und Laschet: Beschönigungen und Lücken in der Vita

Feinheiten, die Wasser auf den Mühen jener sind, die Baerbock seit ihrer Nominierung auf Facebook und Telegram angreifen. Ihr Co-Chef Robert Habeck versuchte nun zu helfen und sprach von Kleinigkeiten, die zu "großen Popanzen" aufgebaut wurden. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Leute das natürlich thematisieren "dürften" – "Wahlkampf heißt kämpfen". Die "Präzisionen" seien aber erfolgt und nun wäre es auch mal gut damit.

In der Düsseldorfer Staatskanzlei, wo Armin Laschet als Ministerpräsident regiert, gab es am Montag ebenfalls Erklärungsversuche. "Ministerpräsident Armin Laschet im Laufe seines Lebens eine Vielzahl an ehrenamtlichen Aufgaben übernommen" habe, zitiert t-online. "Eine Darstellung in einer kurzen Lebenslauf-Übersicht kann naturgemäß nur eine Auswahl darstellen", hieß es weiter auf Anfrage des Portals.

Während Laschet sein Programm für die Wahl im Herbst am Sonntag im CDU-Präsidium besprechen will, werden die Grünen ihres an diesem Wochenende auf einem Online-Parteitag festlegen. Dann dürfte wohl wieder heftig über Sachthemen diskutiert werden: Grünen-Basismitglieder brachten bereits mehr als 3.000 Änderungsanträge ein. Darunter sind Forderungen nach einer höheren Vermögenssteuer, einem Mietendeckel und durchlässigeren EU-Außengrenzen. Habeck findet keine davon richtig, wie er wissen ließ. Notfalls werde "kampfabgestimmt".