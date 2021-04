31 zu neun Stimmen, sechs davon haben sich enthalten – so lautet die Bilanz, die Armin Laschet in der Nacht auf Dienstag zum Kanzlerkandidaten macht.

Damit geht der offene Machtkampf in der Union vorerst zu Ende. Laschets Kontrahent, Bayerns CSU-Chef Markus Söder, akzeptierte die Entscheidung. "Die Würfel sind gefallen", erklärte er am Dienstag vor der Presse in München. Um dann noch einmal ausführlich auf seinen Zuspruch hinzuweisen, sich bei denen zu bedanken, die "auf Zukunft aus waren". CSU-Generalsekretär Markus Blume krönte ihn danach gar zum "Kanzlerkandidaten der Herzen". Und strickt die Erzählung weiter, die mit dem Gezerre vor acht Tagen begonnen hat: Söder ist also der Mann des Volkes, der heimliche Sieger. So ein Narrativ ist bestens bekannt.

Und macht die Lage für Armin Laschet nicht einfacher. Auch wenn der Mann aus Aachen gerne den Optimisten gibt. Selbst dann freundlich in die Kameras lächelt, wenn ihm das politische Ende droht: Da waren die Umfragewerte, die eindeutig gegen ihn sprachen, die Kommentare von Parteikollegen, die an seiner Autorität kratzten. Doch Laschet war es gelungen, sich aus dieser aussichtslosen Lage zu befreien. In der Nacht von Montag auf Dienstag konnte er nach mehr als sechs Stunden eine Mehrheit im Vorstand der CDU auf seine Seite ziehen. Hätte er dies nicht geschafft, wäre er als Vorsitzender wohl kaum zu halten gewesen. So sah es jedenfalls Partei-Grande Wolfgang Schäuble, wie die Bild-Zeitung berichtete.