Erste grüne Kanzlerkandidatin: Annalena Baerbock auf dem Sprung nach vorne

"In diesem Jahr ist alles möglich, in diesem Jahr ist alles drin", rief Annalena Baerbock noch am Wochenende den Menschen in ihrem Heimatverband in Potsdam, Brandenburg, zu. Alles möglich, alles drin – gilt wohl auch für sie selber. Die 40-Jährige ist heute vom Parteivorstand zur ersten grünen Kanzlerkandidatin nominiert worden.

Vor knapp drei Jahren hätte sich das keiner so vorstellen können. Annalena wer? hieß es da. Damals wählten die Grünen ihre Parteispitze neu und für alle war klar, dass Robert Habeck antreten wird - aus paritätischen Gründen auch eine Frau. Aber Baerbock machte in ihrer Bewerbungsrede deutlich, dass sie "nicht die Frau an Roberts Seite" sein will.