K-Frage bei Union und Grünen: Wenn sich zwei streiten, freuen sich die ...

Dabei hätte es anders kommen können. Seit Habeck und Baerbock 2018 die Partei übernommen haben, sind sie dem ständigen Vergleich ausgesetzt. Er war schon als Umweltminister und Vize-Regierungschef in Schleswig-Holstein bekannt – eine Art Popstar, der für einen neuen Typ Politiker stand: cool, nachdenklich, intellektuell. Allerdings wirkte er bei manchen Interviews inhaltlich nicht sattelfest, verhedderte sich in Gedankenketten. Der Hype um ihn flaute ab, stattdessen war er Häme ausgeliefert. Auch Annalena Baerbock, deren Name bis zu ihrer Kandidatur 2018 als Abgeordnete nur wenigen ein Begriff war, bekam so manchen Spott ab, konnte sich davon aber befreien.

Aus Habecks Schatten getreten

Genauso wie aus seinem Schatten: Habeck wird 2019 zwar mit 90,4 Prozent wiedergewählt, sie bekommt aber fast 98 Prozent – gilt als Liebling der Partei. Die 40-Jährige sitzt heute mindestens genauso oft in Talkshows wie er und profilierte sich als eine, die bestens in Themen eingearbeitet ist – von Außenpolitik bis Atomenergie. Beide Themen haben sie früh geprägt, mit ihren Eltern ging die in Hannover aufgewachsene Baerbock auf Demos gegen Atomkraft und den NATO-Doppelbeschluss. Den Grünen ist sie erst 2005 beigetreten. Da hatte sie schon ein Völkerrechtsstudium absolviert und fing als Büroleiterin bei der Europaabgeordneten Elisabeth Schroedter an. Später wurde sie Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik, dann Chefin des Landesverbandes in Brandenburg. Seit 2013 hat sie ein Bundestagsmandat.

Auf diese Erfahrung verweist sie, wenn ihr Malus in der K-Frage angesprochen wird: Sie hat keine Regierungserfahrung, übte kein Ministerinnenamt aus. „Niemand ist als Kanzler vom Himmel gefallen. Alle müssten im Amt dazulernen“, sagte sie auf Vorbehalte angesprochen. Und: „Drei Jahre als Parteichefin, Abgeordnete und Mutter kleiner Kinder stählen ziemlich.“