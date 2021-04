Umfrage in Deutschland: Grüne überholen Unionsparteien

In Deutschland haben die Grünen einer Umfrage zufolge in der Wählergunst die Union überholt. Wie am Dienstag aus dem RTL/ntv-Trendbarometer auf Grundlage von Daten des Meinungsforschungsinstituts Forsa hervorging, legten die Grünen um fünf Prozentpunkte auf 28 Prozent zu. Die Union habe dagegen zur Vorwoche sieben Punkte auf 21 Prozent verloren. Die Daten seien vom 13. bis zum 20. April erhoben worden und umfassten 3505 Personen, davon 1502 am Dienstag.