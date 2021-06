Plagiatsvorwurf gegen deutsche Grünen-Kandidatin Baerbock

In Baerbocks Buch wurde unter anderem auch aus dem Spiegel zitiert, ohne darauf hinzuweisen, oder aus der Süddeutschen Zeitung und Wikipedia, so Weber gegenüber Focus. Es sei aber unklar, ob die Plagiatsfälle von Baerbock selbst oder von einem Mitarbeiter stammten, der an der Produktion des Buches beteiligt war.

"Mit Absicht begangen"

Die bislang gefunden Textstellen beträfen zehn Seiten, sagte Weber, der Baerbocks Buch aus eigenem Antrieb und eigene Kosten untersucht hatte. „Aus meiner Sicht liegen hier klar Urheberechtsverletzungen vor, die mit Absicht begangen worden sind. Aber hoch ist dieser Anteil am Gesamtwerk noch nicht.“

Erst vor kurzem hatte Annalena Baerbocks Lebenslauf für Aufsehen gesorgt. Dieser hatte unkorrekte Angaben zu Mitgliedschaften in Organisationen wie dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR enthalten. Auch wegen nachgemeldeter Nebeneinkünfte als Bundestagsabgeordnete geriet sie in die Kritik.