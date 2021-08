Kritik an Laschet: Bisheriger Wahlkampf "überzeugt niemanden"

Die Macht der Bilder kann im Wahlkampf unerbittlich sein. Armin Laschet (CDU) weiß das zu gut. Sein spontaner Lacher im Flutgebiet wurde eingefangen und hängt ihm noch immer nach. Nun tourt er gerade durchs Land und versucht ein anderes Bild zu vermitteln. Er stieg beim Besuch eines Jugend-Boxcamps in Frankfurt gleich selber in den Ring, streifte sich für den Fotografen Boxhandschuhe über und teilte aus. So viel Kampfgeist hätten sich einige in der Union auch im Wahlkampf gewünscht.