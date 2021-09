Warum Deutschland "rot" wird

Fehlt Laschet die Überzeugungskraft, die bürgerliche Mitte zu mobilisieren?

Ja natürlich, und er ist auch im Dilemma: Merkel hat nach 16 Regierungsjahren als Person zwar noch immer relativ hohe Zustimmungswerte – aber die CDU ist dennoch ein bisschen abgewirtschaftet. Trotzdem soll Laschet für Modernisierung und Erneuerung stehen. Er meinte, im Schlafwagen ins Kanzleramt fahren zu können, aber das klappt nicht. In den großen deutschen Städten hängen ganz wenig Wahlplakate von der CDU, weil die eigenen Leute überhaupt nicht mobilisieren. Weder bei der Flutkatastrophe noch bei Corona hat er gut performt. In Zeiten der Krise wollen die Leute verlässliche Führung.

Und das repräsentiert Olaf Scholz besser?

Ja, er wirkt quasi wie „der Scholz in der Brandung“.

In den vergangenen Wochen waren die Wahlkampf-Kanonenrohre zuerst auf die Grünen-Kandidatin, dann auf den CDU-Kandidaten, aber eigentlich nie auf den der SPD gerichtet.

Genau.

Bei der SPD war in der Vergangenheit ja auch nicht alles eitel Wonne – siehe den mühsamen Wahlprozess um den Parteichef samt seltsamer Doppelspitze.

Absolut. Olaf Scholz ist ja eigentlich der „älteste“ Kanzlerkandidat. Er wurde schon letzten August auserkoren, was zunächst keiner groß ernst genommen hat. In der Flutkatastrophe hat er gepunktet. Bilder spielen ja eine große Rolle. Merkel war gerade auf Auslandsreise und Scholz ist in seiner Funktion als Vizekanzler gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz aufgetreten. Dies Bild hat Ruhe und Beruhigung ausgestrahlt, Motto: „Ich habe die Dinge im Griff“. Was außerdem – auch durch Annalena Baerbock , ein großes Thema ist, ist Regierungserfahrung.

Regierungserfahrung hat Laschet auch.

Ja, er regiert Nordrhein-Westfalen, immerhin das bevölkerungsreichste Bundesland, mit einer hauchdünnen Mehrheit. Aber er kann nicht wie Scholz mit nationaler Regierungserfahrung über mehrere Regierungsperioden hinweg punkten.