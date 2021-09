Ex-Inneminister De Maizière: "Die Kanzlerin könnte bis ins Frühjahr regieren"

Angela Merkel hat der CDU einiges zugemutet, so der Tenor: Aussetzung der Wehrpflicht, Aufnahme von Geflüchteten, Ausstieg aus der Atomkraft. Haben Sie ihre Entscheidungen immer nachvollziehen können?

Der Ausstieg aus der Kernkraft ist mir schwergefallen. Wenn man sieht, wie normal die Schweden beispielsweise damit umgehen und sie dort ein wichtiger Bestandteil des Energiemix ist. Aber, dafür gab es in Deutschland keine gesellschaftliche Mehrheit. Die Aussetzung der Wehrpflicht habe ich mitverantwortet, da diese in der kurzen Form nicht mehr zweckmäßig war. Wir können nicht Soldaten in sechs Monaten Wehrpflicht ausbilden und einsetzen. Das macht nur Sinn, wenn sie ein- bis anderthalb Jahre dauert.

Dass die AfD aufkam, bewerten Unionspolitiker als Fehler, den man ihr zu verdanken habe, weil sie konservative Positionen geräumt hat.

Ich weiß nicht, wofür sie noch alles verantwortlich sein soll. Der Aufstieg von Rechtspopulisten ist in Deutschland später gekommen als in Österreich, Italien, Frankreich, Dänemark oder Skandinavien. Zehn bis 15 Prozent sind schlimm, aber im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn ist das nicht viel.

In Ostdeutschland ist sie fast zweitstärkste Kraft …

Das hat viel mit innerdeutschen Entwicklungen zu tun, mit dem Ost-West-Verhältnis und dem Gefühl mancher, dass sie Bürger zweiter Klasse sind. Und das hat auch mit einer gewissen Transformationsmüdigkeit zu tun.

In Ihrer Partei wurde immer wieder darüber diskutiert, ob und wie man diese Wähler zurückholen soll.

Ziel muss es sein, dass sie nicht überproportional viel Zuspruch bekommen. Das geht nicht, indem man den Anhängern nach dem Munde redet. Man muss die AfD als Partei hart bekämpfen. Sie bietet keine Lösungen, ist rechtsextrem unterwandert. Das sind keine guten Patrioten.

Die CDU hatte 16 Jahre eine Kanzlerin, davon war Merkel 14 Jahre Parteichefin – sehen Sie die Notwendigkeit einer Amtszeitbegrenzung?

Von einer Amtszeitbegrenzung halte ich nichts, sehe da auch gerade keinen Anlass. Wenn Sie auf das Lebensalter von Armin Laschet und Olaf Scholz schauen oder die Prozentzahlen der Volksparteien, wird das nicht nötig sein.

Die Regelung ihrer Nachfolge hat nicht so gut geklappt.

Angela Merkel wollte vor vier Jahren aufhören. Da es keinen geeigneten oder durchsetzungsfähigen Nachfolger gab, hat sie sich noch einmal bereit erklärt. Es ist in der Geschichte selten großen Persönlichkeiten gelungen, für eine Nachfolge zu sorgen. Wenn sie es getan haben, hieß es, das sei undemokratisch.

Hat das die Union über die Jahre vielleicht zu selbstsicher gemacht – im Sinne von: Wir haben eine beliebte Kanzlerin, die alles "wuppt".

Klar haben sich in der Union und International viele darauf verlassen, dass die Kanzlerin die Kohlen aus dem Feuer holt. Umso wichtiger ist es nun darüber zu reden, wie unser Land ohne sie gut regiert wird.

Sie waren 28 Jahre im Regierungsgeschäft. Was haben Sie in dieser Zeit vermisst?

Persönlich habe ich viel an Freizeit und Privatleben vermisst. In der Politik gibt es oft zu wenig Zeit zum Nachdenken, das Tempo ist sehr hoch. Man muss aber auch mal einen Gedanken länger abwägen, ergebnisoffen diskutieren. Sie können in Berlin wegen der ewigen Durchstechereien aber kaum mit mehr als fünf Leuten vertrauliche Gespräche führen. Da wünsche ich mir wieder mehr Verschwiegenheit, Vertrauen, Verbindlichkeit und Anstand, - auch in Hinsicht auf kommende Koalitionsgespräche.

Zur Person:

Thomas de Maizière leitete das Kanzleramt, Innenministerium und übernahm das Verteidigungsressort, als Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) gehen musste, und gilt als pflichtbewusster Staatsdiener, was ihm den Spitznamen "Büroklammer" einbrachte. 2013 wurde er wieder Innenminister – in diese Zeit fielen der Terroranschlag in Berlin und die Flüchtlingskrise. Gerne wäre er auch nach der Wahl 2017 Minister geblieben, doch sein Amt fiel an Horst Seehofer (CSU). De Maizière blieb Abgeordneter im Bundestag, wird aber bei der kommenden Wahl nicht mehr kandidieren. Der 67-Jährige verlässt nach fast 30 Jahren die politische Bühne