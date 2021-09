Kosovo: Überraschungen im jüngsten Land Europas

Ein noch fast unbekanntes Land, das in weniger als eineinhalb Flugstunden täglich von Wien erreichbar ist: der Kosovo, erst seit 2008 selbstständiger Staat, von vielen Ländern noch nicht anerkannt. Ein Juwel für Entdecker, die noch Ursprüngliches sehen wollen, eine Hauptstadt im Aufbruch und wunderschöne, gut erschlossene Berglandschaften.

Auch wenn man den Norden des Landes wegen anhaltender politischer Unruhen meiden soll, auch wenn der Kosovo für seine Organisierte Kriminalität in Europa verrufen ist, im beschaulichen Zentrum der 160.000 Einwohner großen Hauptstadt Pristina merkt der Tourist kaum etwas davon. Die Menschen in den Straßen und Lokalen sind jung und offen. Rund um die Stadtpromenade – eine breite Fußgängerzone, Standln, Restaurants und Cafés – befinden sich praktischerweise fast alle Sehenswürdigkeiten Pristinas. Angst vor Taschendieben braucht man zumindest hier kaum zu haben, wie überall auf der Welt sollte halt keine Rolex am Handgelenk baumeln.

Ein guter Startpunkt ist die Mutter-Teresa-Kathedrale, gleich am südlichen Ende der Fußgängerzone. Am Eingang des Turms steht ein freundlicher, junger Mann, der Deutsch lernt und sich gerne mit Touristen unterhält. Dafür dürfen wir gratis mit dem Lift auf die Plattform fahren. Von hier gibt’s die beste Aussicht auf die meistbesuchte Attraktion der Stadt, den riesigen Komplex der Nationalbibliothek mit fast hundert weißen Glaskuppeln. Entlang der Promenade passiert man weitere architektonische Besonderheiten, wie das Newborn-Monument, das in Riesenlettern auf die Unabhängigkeit hinweisen soll. Nach der Statue des albanischen Helden Skanderbeg und dem gleichnamigen großen Platz mit dem Stadttheater geht’s in die Altstadt. Die ist orientalisch geprägt, mit engen Gassen, überragt von der urtümlichen „Stein-Moschee“ und dem Uhrturm. Und natürlich einem großen, sehenswerten Basar.