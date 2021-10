Die EU soll den Westbalkan-Staaten wenigstens eine Teillösung anbieten

Wer ist Schuld? Mit Sicherheit die sechs Westbalkanstaaten auch selbst, die von den grundlegendsten Bedingungen für einen EU-Beitritt noch immer meilenweit entfernt sind: Krasse Mängel in der Rechtsstaatlichkeit, Demokratiedefizite, Mediengängelung, Korruption, Misswirtschaft, Strukturdefizite – man findet sie nach wie vor in allen sechs Staaten. Andererseits: Nichts treibt ihre Reformbemühungen mehr voran als die Aussicht, eines – nahen – Tages mit einem EU-Beitritt belohnt zu werden.

Größter Hemmschuh bei der EU-Erweiterung aber ist die EU selbst. Selbst wenn Österreich, Deutschland, Ungarn massiv auf die Aufnahme der Westbalkanstaaten drängen, stemmen sich andere, mächtige Staaten dagegen. Allen voran Frankreich, generell erweiterungsskeptisch, möchte die EU erst von innen reformiert sehen, bevor man neue Mitglieder eintreten lässt. Aber so lange nicht einstimmig entschieden wird, geht in der EU nichts.

Das heißt aber auch: Langsam müsste sich die EU überlegen, was sie für die Westbalkanstaaten wirklich will. Will man sie am ausgestreckten langen Arm verhungern lassen? Oder ihnen eine Teil-Lösung anbieten – etwa mit enger wirtschaftlicher Anbindung an die EU, ohne sie Mitglied werden zu lassen? Alles ist besser, als sie ewig mit der verschwurbelten „europäischen Beitrittsperspektive“ hinzuhalten.