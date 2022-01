Zurück zur Schule: Diese Maßnahmen gelten ab Montag

Experten gehen davon aus, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen schon bald in Richtung 20.000 emporklettern könnte. Dementsprechend ist mit zahlreichen Ausfällen in der kritischen Infrastruktur zu rechnen. Einen generellen Schul-Lockdown schließt Bildungsminister Martin Polaschek derzeit aber aus, wie er im KURIER-Interview betonte. Er sehe ob der aktuell gesetzten Maßnahmen derzeit auch keinen "Grund zur Sorge", was die Personalsituation im Lehrpersonal betrifft.

Aber: Die Lage wird täglich evaluiert. Somit können sich auch an den Schulen die Maßnahmen täglich ändern. Der KURIER gibt einen Überblick, was vorerst - ab Montag - an den Schulen gilt: