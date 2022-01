Warum die Pandemie für Kinder keine verlorene Zeit ist

Überhaupt sei die Rolle der Schule essenziell, sagen auch zwei Pädagoginnen im KURIER-Gespräch: Als sozialer Ort, der Struktur gibt, wirke Schule als Stabilisator in unsicheren Zeiten.

"Dann machen wir etwas Lustig"

„Den Kindern geht es gut“, sagt Sonja Schärf-Stangl, Direktorin der Volksschule in Felixdorf (NÖ). „Aber natürlich fehlt etwas.“ Das offene Lernen und die Gruppenaktivitäten, die sich zuletzt in der Pädagogik durchgesetzt haben, sind wegen Corona nur eingeschränkt möglich. „Wir machen wieder Schule wie früher, hauptsächlich Frontalunterricht.“

Was die Schutzmaßnahmen betrifft, seien die Kleinen oft unkomplizierter und anpassungsfähiger als ihre Eltern. In der Volksschule gelte das Credo: „Wir bringen die Tests hinter uns, desinfizieren uns die Hände, setzen die Maske auf – und machen dann etwas Lustiges.“

Wie stark Kinder die Pandemie als Belastung erleben, hänge von Umfeld und Wahrnehmung ab – das bestätigt Doris Pfingstner, Direktorin der Modularen Mittelstufe Aspern, Wien. „Die Frage ist: Fühle ich mich ohnmächtig ausgeliefert; oder zeige ich als Erwachsener, dass ich – egal, wie mühsam es ist – alles im Griff habe und das Beste daraus mache?“ In ihrer Schule sei die Stimmung deshalb gut, weil es in Bezug auf Corona klare Strukturen gibt, und der Kontakt auch in Zeiten von Distance Learning ein enger blieb.

"Sind enorm belastet"

Aber auch sie bemerkt, dass die Pandemie die schulischen Probleme verstärkt hat – so trete etwa vermehrt das Phänomen der „Rückfluter“ auf. Das sind Kinder, deren Eltern sie von der AHS in eine NMS verlegen, weil sie – gerade im Distance Learning – beim Lernstoff nicht mehr mitgekommen sind. Ab dem Zeitpunkt, wo der Leistungsdruck zu groß wurde, und sich die Kinder zurückziehen, werde es sehr schwierig, sie zurückzuholen – daran ändere auch der Schulwechsel nichts, sagt Pfingstner. In ihrer Schule habe sie sechs bis sieben Fälle (von 400 Schülern) von „Schulverweigerern“. Das sei wie eine Depression oder ein Burn-out. „Die Kinder wissen oft selbst nicht, was mit ihnen los ist.“