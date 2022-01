Polaschek: "Ein Schul-Lockdown steht nicht zur Debatte"

Sie haben zwar an die Schüler appelliert, sich vor dem Schulstart zu testen. Aber wäre ein verpflichtendes Freitesten für Montag, mit PCR-Tests, nicht sinnvoller gewesen?

Es folgt sowieso das verpflichtende Testen am Montag in der Schule. Am Wochenende ist das PCR-Testen mit den Möglichkeiten in den Bundesländern zum Teil schwer umzusetzen, weil die Infrastruktur nicht überall entsprechend ausgebaut ist. Unser Aufruf war, dass am Wochenende getestet wird. Wir gehen davon aus, dass die meisten diesem Aufruf nachkommen.

Ab wann muss – Stand Montag – ein Schüler in Quarantäne, ab wann eine ganze Klasse?

Es gibt die allgemeinen Quarantäneregelungen, die für alle in Österreich gelten. Im Schulbereich haben wir die ergänzende Maßnahme, dass Schulklassen ins Distance Learning gehen, wenn zwei Infizierte binnen drei Tagen in einer Schulklasse auftauchen. Das ist aber bitte keine Quarantäne.

Bei zwei Infizierten binnen drei Tagen muss die Klasse also ins Distance Learning.

Wir haben jetzt diese Regelung, stimmen uns aber laufend mit Gecko ab. Wir bewerten diese Zahlen täglich neu und können unser System kurzfristig anpassen, wenn es nötig ist.

Ist es eine Option, nur ungeimpfte Schüler zum Selbstschutz ins Distance Learning zu schicken?

Das würde bedeuten, dass man einzelne Personen stigmatisiert. Wenn einzelne Personen ins Distance Learning gehen, muss man zudem einen hybriden Unterricht fahren, was sehr ressourcenintensiv wäre. Es ist sicherer und gescheiter, dass die gesamte Klasse ins Distance Learning geht und dann wieder als Gemeinschaft in die Schule zurückkehrt. Sonst grenzt man gewisse Kinder aus, das sollte nicht unser Ziel sein.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Gründe, um Schulen und Kindergärten teils auch entgegen virologischer Empfehlungen offen zu halten?

Der soziale Austausch. Kinder brauchen nicht nur Austausch mit ihren Eltern und Familien, sondern auch mit Gleichaltrigen, mit Freundinnen und Freunden. Kinder nur in ihren Wohnungen zu belassen, ist für diese Bevölkerungsgruppe besonders anstrengend. Studien zeigen, dass vor allem junge Menschen unter den Lockdowns sehr stark gelitten haben. Ich glaube, wir sollten alles dafür tun, dass Kinder diesen direkten Austausch erleben können.