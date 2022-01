10.291 Neuinfektionen in Österreich am Sonntag

Deutlicher Anstieg am Wochenende: Erstmals seit 1. Dezember wurden in Österreicher wieder mehr als 10.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden behördlich registriert. Konkret wurden am Sonntag 10.291 neue Fälle gemeldet. Das ist der zweithöchste Wert, der bis dato an einem Sonntag registriert wurde.

Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch so viele Tests wie selten zuvor durchgeführt. 418.952 waren es am Freitag, 390.102 am Samstag. Die Erklärung hierfür könnte auch im morgigen Schulstart liegen, für den die Schüler aufgerufen sind einen gültigen PCR-Test vorzuweisen. Verpflichtend ist diese Regelung allerdings nicht.

Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 69.757. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 605,67.

Zudem gibt es vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden.

In den Spitälern werden aktuell 911 Patienten behandelt. Das sind um 9 Menschen weniger als am Samstag. Auf den Intensivstationen im Land werden derzeit 262 Patienten behandelt, um neun weniger als am Vortag.

Auf Bundesländerebene liegt Salzburg mit einer 7-Tage-Inzidenz von 1.132 deutlich vor Tirol (979) und Wien (684). Schlusslicht ist aktuell die Steiermark - wobei in allen Bundesländern die Neuinfektionskurve wieder deutlich nach oben zeigt (siehe Grafik unten).

Fortschritte gibt es in Sachen Impfung zu vermelden. In den vergangenen Tagen legte das Impftempo um 28,17 Prozent im Vergleich zur - feiertags bedingten verhaltenen - Vorwoche zu. Am Freitag wurden 40.942 Impfdosen verabreicht, welche sich wie folgt aufteilen: 3.997 Erststiche; 10.157 Zweitstiche; 26.788 Drittstiche.