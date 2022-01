Wie auch in anderen ähnlich gelagerten Studien zur Fähigkeit der Omikron-Variante, dem Immunsystem zu entkommen, zeigt die Arbeit des Wissenschafters von der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York insgesamt ein deutlich höheres Immunflucht-Potenzial. Das Team konfrontierte 85 Blutproben von Menschen, die entweder eine Covid-19-Infektion überstanden hatten oder zwei- bis dreifach mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft waren, im Labor mit dem Omikron-Abkömmling des Virus.

Die Antikörper in 16,5 Prozent der Proben zeigten gar keine neutralisierende Wirkung gegen Omikron. Unter den 15 Genesenen, die noch keine Impfung erhalten haben, offenbarte sich, dass in über 70 Prozent der untersuchten Proben keine nennenswerte neutralisierende Aktivität gegen die neue Variante feststellbar war, schreiben die Forscher in der in einem beschleunigten Veröffentlichungsverfahren im Fachmagazin Nature erschienenen Arbeit, die bereits von Fachkollegen überprüft wurde.