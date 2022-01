Virologe Bergthaler: "Brauchen pragmatischen Maßnahmenstrauß"

Der Virologe Andreas Bergthaler von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hat in der ORF-Sendung Zib2 zu einer möglichen Durchseuchung erklärt: „Grundsätzlich geht es um eine politische Zielsetzung, die zu kommunizieren ist. Ich glaube, die ist noch nicht so kommuniziert, dass wir es durchseuchen lassen. Wissenschaftlich gäbe es zwei unterschiedliche Sichtweisen: Die eine, die Omikron als eine Gelegenheit sieht, dass man in einer natürlichen Impfung die ganze Bevölkerung durchseuchen lässt und damit eine hohe Immunität erhält. Die andere Sicht ist, dass wir viele Anhaltspunkte haben, dass Omikron doch nicht so mild ist, wie wir uns das gerne wünschen. Das betrifft Hospitalisierungsraten, das betrifft vermehrt Kinder und das betrifft auch offene Fragen zu Long Covid.“

Was die Schulen betrifft, so gibt es laut Bergthaler einen breiten Konsens darüber, dass man die Schulen so lange wie möglich offen hält. Gleichzeitig braucht es jetzt aber stringente Maßnahmen, um Kinder und Jugendliche zu schützen.

Wegen des so genannten seriellen Infektionsintervalls von Omikron werde man sich auch überlegen müssen, ob PCR-Test weiter 48 Stunden gültig sind, weil sich das Virus unter Umständen schon vorher weiter übertragen kann.

"Ich denke, wir brauchen einen pragmatischen Maßnahmenstrauß an unterschiedlichen Handlungen, um Omikron möglichst viel entgegenzusetzen. So das Testen, wobei Antigens-Tests besser sind als gar keine Tests, und die Auffrischungsimpfung." Personen mit der dritten Impfung seien auch bei Omikron besser vor Spitalsaufenthalten geschützt, so Bergthaler. Und es geht um Konzepte in der Schule und stringentere Homeoffice Regeln.

"Aus meiner persönlichen Sicht braucht es weitere Maßnahmen, die nicht mit einem weiteren Lockdown gleichzusetzen sind, aber in Bereiche zu schauen, wo vulnerable Personen betroffen sind, um, so gut es geht, diese Welle abzuflachen", so Bergthaler.