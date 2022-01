Noch strengere Regeln für Schulen in Aussicht

CO2-Messgeräte für jeden Klassenraum

Die CO 2 -Geräte würden dazu beitragen, den „Lüftungserfolg zu überprüfen“. Idealerweise müsste man sie im Atemhöhenbereich, also in Kopfhöhe, anbringen – denkbar wäre das etwa auf den Lehrerpulten. Zusätzlich wird die Anbringung von Abluftventilatoren empfohlen. Diese seien „kurzfristig, kostengünstig und mit geringem Aufwand nachrüstbar“.

5-tägige Quarantäne ab mehreren Fällen

Bei Auftreten positiver Testergebnisse in einer Klasse sollten alle Schüler und Lehrer für sieben Tage täglich mittels PCR untersucht werden (laut aktueller Verordnung sind es nur fünf Tage). Eine Quarantäne wird bei Auftreten nur eines positiven Falls nicht empfohlen, wenn alle Schutzmaßnahmen eingehalten wurden. Sollten mehrere positive Fälle pro Klasse auftreten, wird eine Quarantäne der gesamten Klasse von mindestens fünf Tagen mit anschließendem Freitesten mittels PCR-Tests empfohlen.